Минск, , 09:00 — REGNUM Вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией будет решён до конца 2020 года. Такие обещания дали в министерствах связи двух государств. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Связь Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что заверение от министерств связи о том, что они решат эту проблему, «было достаточно чёткое».

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«Вот последнее межправительственное совещание министерств, там были даны обещания, что до конца этого года все-таки этот вопрос решим», — указал Рапота.

«Получится это в этом году или чуть позже, посмотрим, но работа ведётся. Это я могу сказать с полной уверенностью», — добавил госсекретарь.

Напомним, ранее Рапота сообщил о предложении «активизировать деятельность» России и Белоруссии сразу по нескольким «дорожным картам». По его словам, дополнительным импульсом для этого может стать заседание группы высокого уровня, которое состоится в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, начало работе по отмене роуминга на территории Белоруссии и России было положено в конце июня 2017 года, когда была принята резолюция Высшего государственного совета Союзного государства. Договорённость отменить роуминг между государствами была достигнута между минсвязи Белоруссии и Минкомсвязи России летом 2018 года. В декабре 2019 года была разработана «дорожная карта» по отмене роуминга.

Добавим, что тестирование по работе без роуминга с Россией белорусские операторы сотовой связи должны завершить к 25 октября 2020 года.

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