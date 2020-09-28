Пекин, , 11:14 — REGNUM Пекин призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин.

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Как указал официальный представитель МИД КНР, в Китае признают, что обеспечение мира и стабильной ситуации в регионе является общим интересом всех сторон, включая Армению и Азербайджан.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны проявят спокойствие и сдержанность, будут избегать дальнейшей эскалации ситуации и разрешат имеющиеся противоречия и разногласия путем политического диалога», — заявил Вэньбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что внешнеполитическое ведомство России призывает внешних и внутренних игроков к сдержанности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.