Берлин, , 09:09 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель навещала российского блогера Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите». Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

Этим «необычным жестом» канцлер подчеркнула солидарность германского правительства с оппозиционным блогером, отмечает издание. Подчёркивается, что посещение больницы было «сверхсекретным».

«Тайный визит к Навальному — ещё один признак того, насколько канцлер предана Навальному и намерена довести дело до конца», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии утверждает, что Навального пытались убить, отравив нейротоксином «Новичок». Так как этот яд сложен в изготовлении, к отравлению могут быть причастны российские власти, полагают в Берлине. Руководство России категорически отвергает эти бездоказательные предположения.

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