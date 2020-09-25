Москва, , 20:33 — REGNUM Отлаженность действий Берлина в ответ на «отравление» Навального наводит на мысль о постановочном характере этого инцидента, сообщили 25 сентября в МИД РФ.

В МИД РФ отмечают, что у Москвы возникает всё больше вопросов к Берлину, главный из которых: «а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России»?

В частности, к такой версии можно склониться, сопоставив несколько фактов. Например, удивительно быстрое заявление из Берлина о готовности забрать Навального на лечение. Затем присутствие при перевозке блогера представителей Бундесвера, а также специализированного военного автотранспорта.

Ещё один факт — «к делу Навального» было подключено высшее военно-политическое руководство, «чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент».

"Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — добавили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство указало ещё на один интересный нюанс.

Тот факт, что лабораториями Германии, Франции и Швеции обнаружены в анализах Навального и идентифицированы высокотоксичные вещества («именуемые на Западе «Новичками»), свидетельствует, что эти вещества давно хорошо известны в целом ряде стран НАТО и ЕС.

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Напомним, на постановочный характер «химатак» в Сирии не раз указывали эксперты. Между тем эти «химатаки» стали поводом для военных действий НАТО против Сирии.

Что касается британского «дела Скрипалей», ни доказательств, ни судов по нему Запад так и не предъявил. Эксперты обращают внимание на то, что в «деле Скрипалей» Запад прикладывал больше усилий, чтобы придать «отравлению» хоть какое-то правдоподобие — в отличие от «дела Навального».

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