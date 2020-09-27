Москва, 27 сентября 2020, 18:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Кремля.
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«С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений», — говорится в сообщении.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе армянской стороны.
Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте заявил, что правительство страны в ближайшее время намерено рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.
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