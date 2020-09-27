Ереван, 27 сентября 2020, 17:19 — REGNUM Вопрос признания властями Армении независимости Нагорного Карабаха намерено рассмотреть правительство страны в ближайшее время. Об этом заявил 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте.
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«Мы (власти Армении — прим. ИА REGNUM) должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (Нагорного Карабаха)», — сказал Пашинян.
По его словам, члены правительства страны, которые рассматривают все сценарии развития событий, должны обсудить данный вопрос «очень серьезно».
Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в специальном видеообращении к нации заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу.
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