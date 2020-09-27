Варшава, , 16:38 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе должны прекратить вооруженные силы Азербайджана и Армении. Об этом сообщило министерство иностранных дел Польши 27 сентября на странице в соцсети Twitter.

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«МИД Польши глубоко обеспокоен информацией о военных столкновениях в регионе Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши добавили, что Варшава призывает все стороны нагорно-карабахского конфликта к деэскалации и возобновлению мирных переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Турции Никол Пашинян в своем обращении к нации заявил, что власти страны обратились к международному сообществу с просьбой во что бы то ни стало удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт.

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