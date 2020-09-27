Ереван, , 16:11 — REGNUM Премьер-министр Турции Никол Пашинян обратился к международному сообществу с просьбой во что бы то ни стало удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт. Об этом он сказал сегодня, 27 сентября, в своем обращении к нации.

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Напомним, что утром 27 сентября азербайджанские вооруженные силы перешли в наступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. Армянским силам удалось частично сдержать наступление азербайджанской армии, но бои продолжаются. Потери есть с обеих сторон, в том числе среди мирного населения.

В Армении и НКР объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация мужчин старше 18 лет.

Власти Турции сразу же заявили о полной поддержке Азербайджана в этом конфликте. Появилась информация, что турецкая военная техника сосредоточена в Нахичеване — азербайджанском эксклаве, зажатом между границами Армении и Турции. Кроме того, в воздушном пространстве Армении уже замечен самолет радиолокационной разведки ВВС Турции.