Брюссель, , 16:26 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана и Армении должны прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении спецпредставителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа, распространенном 27 сентября в Брюсселе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

По его словам, сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта глубоко обеспокоены члены НАТО.

«Стороны (нагорно-карабахского конфликта — прим. ИА REGNUM) должны немедленно прекратить боевые действия», — отмечается в заявлении Аппатурайа.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к народу заявил, что международное сообщество не должно допустить эскалацию на Южном Кавказе.

Читайте также: Армения призвала международное сообщество не допустить эскалацию в регионе