Ереван, , 16:18 — REGNUM Международное сообщество не должно допустить эскалации на Южном Кавказе, заявил 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к народу.

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Он призвал Минскую группу ОБСЕ и все международное сообщество сфокусировать внимание на серьезность ситуации.

«Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия», — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострившуюся ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

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