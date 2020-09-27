Москва, , 12:36 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострившуюся ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом 27 сентября сообщает пресс-службы МИД РФ.

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«В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что российская сторона считает это необходимым в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию и для обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Кроме этого, добавляется, что стороны договорились о развитии взаимодействия Москвы и Анкары для того, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти поддерживают Баку и выступают с осуждением последних действий Армении в Азербайджане.

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