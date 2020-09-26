Стокгольм, , 22:56 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы призываем США и Россию договориться о продлении СНВ-3 и призываем Китай присоединиться к дискуссиям о последующих договоренностях», — сказал шведский премьер на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 года, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлён не будет.

Он отметил, что США делают Москве «хорошее предложение», и в случае переизбрания Дональда Трампа на посту президента «цена вопроса» повысится.

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