Нью-Йорк, США, , 12:34 — REGNUM Прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в продлении которого заинтересована Россия, станет крупной ошибкой. Об этом 21 сентября заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Как уточнил постпред РФ, российская сторона заинтересована в том, чтобы продлить действие указанного договора и воспринимает его в качестве одного из наиболее важных элементов стратегической стабильности.

«Говорим американским коллегам, что его (договора СНВ-3 — ред.) непродление будет крупной ошибкой», — заявил Небезеня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков заявил, что Россия не готова продлить договор СНВ-3 на условиях, которые предложены Соединёнными Штатами.