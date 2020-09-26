Минск, , 18:31 — REGNUM В столице Белоруссии Минске завершилась незаконная акции протеста оппозиции, передает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

В 14:00 в Минске начался так называемый женский марш оппозиции, начало которого планировалось на площади Победы.

Позже появилась информация о переносе места проведения марша в район Комаровского рынка.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что в ходе акции протеста были задержан более 40 человек.

Читайте также: В Минске задержали группу активистов «Европейской Беларуси»