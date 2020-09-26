Минск, , 01:48 — REGNUM Минская милиция задержала пятерых активистов кампании «Европейская Беларусь» за участие в массовых беспорядках, один из них арестован. Об этом 25 сентября заявили представители организации в своём Telegram-канале.

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«Против активистов «Европейской Беларуси» возбудили уголовные дела», — говорится в сообщении.

Под арест попал активист Евгений Афнагель, четверо других задержанных — Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич. Им инкриминируется «участие в массовых беспорядках».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что массовые беспорядки в Минске и других городах Белоруссии начались 9 августа вечером, когда завершились выборы президента республики. По итогам подсчёта голосов победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако часть граждан не согласилась с официальными итогами.

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