Минск, , 16:47 — REGNUM В столице Белоруссии Минске силовики задержали на Комаровском рынке несколько человек на несанкционированной акции протеста. Об этом 26 сентября сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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"Несколько человек задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собравшихся неоднократно предупреждали о незаконности акции.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, в Минске в 14:00 начался так называемый женский марш оппозиции, начало которого планировалось на площади Победы. Позже появилась информация о переносе места проведения марша в район Комаровского рынка.

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