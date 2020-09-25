Москва, , 14:43 — REGNUM Выступающие не могут отвечать на заявления оппонентов при гибридном формате, в котором проходила 75-я сессия Генассамблеи ООН. Об этом 25 сентября сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«75-я сессия ГА ООН и неделя высокого уровня проходили в те же сроки, что и всегда, но формат, конечно, войдет в историю: лидеры стран и главы МИД выступали в формате видеообращения, а в зале присутствовали постпреды стран», — рассказал он в открытом интервью ТАСС в формате онлайн.

Также замглавы МИД РФ отметил, что такой формат является в нынешних условиях оптимальным, однако далеко не идеальным, так как непосредственные контакты нельзя ничем заменить

«Сегодня мы этого лишены и ощущаем недостатки этого дистанционного формата, потому что невозможно отвечать на те или иные замечания», — заявил Вершинин.

В качестве примера он привел речь критику Китая в речи президента США Дональда Трампа, на которую пришлось отвечать постпреду КНР в ООН, так как глава китайского государства Си Цзиньпин ответить не мог.

В то же время, замглавы МИД РФ указал, что данный формат также является и полезным.

«Он позволяет многое сделать в предложенных условиях, главное — подтвердить центральную и объединительную роль ООН», — сказал Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мировому сообществу становится сложнее реагировать на глобальные проблемы из-за нарастающей разобщенности.