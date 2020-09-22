Нью-Йорк, США, , 05:46 — REGNUM Мировому сообществу становится сложнее реагировать на глобальные проблемы из-за нарастающей разобщенности, заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).

Глава российского МИД выступил в видеообращении к участникам сессии от лица государств — членов ОДКБ по случаю 75-летия организации.

«Реагировать на <…> глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающей разобщенности мирового сообщества, — сказал Лавров. — Как представляется, такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств».

Он добавил, что в некоторых случаях страны пытаются навязывать концепции и стандарты наподобие «миропорядка, основанного на правилах» и при этом прибегают к попыткам вмешательства во внутренние дела государств.

В своём выступлении Лавров призвал также поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями и назвал абсурдными попытки пересмотреть историю на фоне юбилея ООН.

Читайте также: Лавров назвал абсурдными попытки пересмотреть историю на фоне юбилея ООН

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров призвал ООН не допускать ослабления контроля над вооружениями