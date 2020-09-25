Исламабад, , 13:42 — REGNUM Протест по поводу недавнего нарушения соглашения о прекращении огня на линии контроля в спорном регионе Кашмир выразил пакистанский МИД высокопоставленному дипломату из Индии. Об этом 25 сентября говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Пакистана.

«Высокопоставленный индийский дипломат был вызван в МИД, где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля ночью 24 сентября», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Индии якобы пострадали двое мирных жителей, включая одного ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, советник правительства Индии по нацбезопасности Аджит Довал покинул 15 сентября встречу посланников государств-членов ШОС после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.