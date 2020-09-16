Нью-Дели, , 10:26 — REGNUM Советник правительства Индии по нацбезопасности Аджит Довал покинул 15 сентября встречу посланников государств-членов ШОС после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны. Об этом говорится на сайте МИД Индии.

Как заявили в МИД Индии, на встрече пакистанский советник по безопасности намеренно представил фиктивную карту, которую «недавно пропагандировал Пакистан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан представил политическую карту страны, в которой территории Кашмира, в том числе и подконтрольная Индии часть, включены в Пакистан.

Напомним, территория индийского Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. В регионе преобладает мусульманское население, что естественным образом приводит к противоречиям с остальной, преимущественно индуистской, страной.