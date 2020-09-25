Минск, , 11:04 — REGNUM На VII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится в Минске 28−29 сентября, приглашены президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Об этом 25 сентября рассказал журналистам зампредседателя Совета республики (верхней палаты парламента страны) белорусского Национального собрания Анатолий Исаченко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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"Президенты приглашены, формат (их участия в данном мероприятии) прорабатывается», — сказал вице-спикер верхней палаты парламента Белоруссии, слова которого приводит БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября посол Ирана в Белоруссии Саид Яри и исполнительный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» рассмотрели пути организации прямого авиасообщения между Тегераном и Минском.