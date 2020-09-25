Тегеран, , 09:47 — REGNUM 24 сентября посол Ирана в Белоруссии Саид Яри и исполнительный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» рассмотрели пути организации прямого авиасообщения между Тегераном и Минском. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Яри заявил о своей готовности вести переговоры об устранении существующих препятствий, содействовать налаживанию прямого авиасообщения из Тегерана в Минск в качестве очень важного фактора расширения коммуникаций, туризма, культурных обменов и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего проведения подготовительных мероприятий авиационными и аэропортовыми службами двух государств.

Напомним, что прямые рейсы авиакомпании «Белавиа» из Минска в Тегеран осуществлялись в течение восьми лет, с 2010 по 2018 год, однако, к сожалению, рейс был отменен в 2018 году из-за ряда технических проблем.