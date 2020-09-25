Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в затягивании принятия нового пакета мер для борьбы с последствиями коронавируса.

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Так, во время выступления перед своими сторонниками в городе Джексонвилл (штат Флорида) американский лидер сообщил, что правительство работает над стимулирующим пакетом мер для жителей.

Однако администрация главы Белого дома не может заставить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси одобрить этот пакет мер. Она хочет подождать завершения выборов главы государства, уточнил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Основные претенденты на этот пост — действующий глава Белого дома Дональд Трамп и представитель демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден.

По словам помощника главы США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Иран и Китай хотели бы проигрыша Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.

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