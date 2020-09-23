Вашингтон, 23 сентября 2020, 23:50 — REGNUM Иран и Китай хотели бы проигрыша Дональда Трампа на грядущих президентских выборах, сообщил 23 сентября журналистам помощник главы Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
При этом Россия, по его данным, не хотела бы, чтобы к власти в США пришёл президент от Демпартии, то есть Джо Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, Трамп ранее заявлял, что Китай предпочёл бы, по его мнению, победу Байдена на выборах 3 ноября 2020 г.
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