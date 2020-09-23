Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Иран и Китай хотели бы проигрыша Дональда Трампа на грядущих президентских выборах, сообщил 23 сентября журналистам помощник главы Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Роберт О'Брайен «Иран, определённо, хочет избавиться от президента Трампа».

При этом Россия, по его данным, не хотела бы, чтобы к власти в США пришёл президент от Демпартии, то есть Джо Байден.

Роберт О'Брайен «Мы также считаем, и об этом говорят данные разведки и информация в открытых источниках, что Китай предпочёл бы видеть другую администрацию в связи с тем, что президент Трамп придерживается по отношению к ним жёсткой политики».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп ранее заявлял, что Китай предпочёл бы, по его мнению, победу Байдена на выборах 3 ноября 2020 г.

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