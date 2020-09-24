Приштина, , 22:10 — REGNUM Косовские сербы вывесили плакаты «Ура Трамп» и «Озеро Трамп» на мосту Берняк и на берегу водохранилища Газиводе, которое албанцы называют озеро Уйман. Акция стала выражением благодарности американскому президенту Дональду Трампу, при посредничестве которого были подписаны Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией. В соответствии с данными соглашениями Косово и Сербия проведут совместные исследования с целью организовать совместное использование водных и энергетических ресурсов Газиводе.

Водохранилище Газиводе Zcvetkovic

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Как сообщает сербское новостное агентство B92, в ходе переговоров между Косово и Сербией специальный представитель Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричард Гренелл предложил переименовать водохранилище в честь американского президента из-за разногласий о названии между косовской и сербской сторонами.

Вне всякого сомнения, ликование сербов будет использовано косовской оппозицией в качестве одного из аргументов в пользу вынесения вотума недоверия правительству Авдуллы Хоти, подписавшего Вашингтонские соглашения.

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