Бишкек, , 15:17 — REGNUM В преддверии парламентских выборов в центризбирком Киргизии поступило 481 950 заявлений о смене избирательного участка от граждан, пожелавших проголосовать не по месту прописки. Об этом сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Отметим, что это составляет около 13,7% от общего числа избирателей, допущенных до голосования, назначенного на 4 октября 2020 года. Всего в список избирателей на предстоящих выборах включено 3 523 532 человека.

По словам главы комиссии, во время прошлых парламентских выборов, проходивших в 2015 году, также поступило большое количество заявок по форме №2 — тогда изъявили желание сменить избирательный участок порядка 10% избирателей.

Также Шайлдабекова отметила, что во избежание махинаций со списками избирателей в 2020 году в Киргизии ввели биометрическую идентификацию для граждан, подающих заявление о смене избирательного участка.