Бишкек, , 22:15 — REGNUM Представители 12 из 16 партий, принимающих участие в выборах в парламент Киргизии, обратились к руководству госкомитета нацбезопасности и центральной избирательной комиссии республики с требованием разобраться с многочисленными фактами массовой регистрации избирателей для голосования не по месту прописки.

В обращении отмечается, что СМИ, активисты и наблюдатели фиксируют большое количество случаев, когда некоторые недобросовестные партии массово подкупают и регистрируют избирателей по форме №2.

В качестве примеров приводятся данные о том, как в период с 18 августа по 8 сентября избиратели массово вставали на учет по открепительным удостоверениям в девяти избирательных участках.

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При этом на двух из них зарегистрировали сразу свыше 3 000 иногородних избирателей. А на еще одном за один день зарегистрировали 251 избирателя, приняв их документы через два часа после официального окончания рабочего дня.

В связи с этим партии, подписавшие обращение, требуют от центризбиркома оформить и обнародовать данные о регистрации избирателей не по месту прописки в разрезе каждого дня по каждому избирательному участку.

Также они обратились к спецслужбам Киргизии с просьбой провести расследование по фактам махинаций со списками избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. На 120 мест в законодательном собрании претендуют кандидаты от 16 политических партий.