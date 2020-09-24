Минск, , 11:25 — REGNUM Белоруссия всегда будет являться для Китая дружественной страной. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 24 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с послом КНР в республике Цуй Цимином по случаю завершения дипломатической миссии последнего в стране.

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Как отметил белорусский лидер, ввиду того, что Цуй Цимин в скором времени будет в Пекине, он просит китайского дипломата передать председателю КНР Си Цзиньпину «самые добрые слова благодарности» за поддержку, которую китайский лидер оказывал своему белорусскому коллеге и особенно — в последнее время.

«Передайте ему, что в Белоруссии у него надежные друзья, что Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти уважают выбор, сделанный народом Белоруссии при избрании главы государства.