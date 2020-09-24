Пекин, , 11:05 — REGNUM Китайские власти уважают выбор, сделанный народом Белоруссии при избрании главы государства. Об этом 24 сентября заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии», — сказал Вэньбинь, давая свой комментария по поводу инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, которая 23 сентября состоялась в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС заявили, что инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, не имеет достаточной демократической легитимности.