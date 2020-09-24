Брюссель, , 09:16 — REGNUM Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, не имеет достаточной демократической легитимности. Об этом 24 сентября говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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«ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа, — говорится в сообщении. — На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, лишены демократической легитимности».

Также указывается, что в связи с этим Евросоюз проводит переоценку своих отношений с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более десяти стран не признали Александра Лукашенко избранным президентом Белоруссии.