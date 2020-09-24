Пекин, , 08:55 — REGNUM Китайские власти запретили въезд на свою территорию двум ученым из Австралии, которые высказывали критику в отношении Пекина. Об этом 24 сентября сообщает газета «Хуаньцю шибао».

«Согласно закону КНР «О порядке въезда и выезда из страны», австралийскому антикитайскому ученому Кливу Хэмилтону, а также сотруднику Австралийского института стратегической политики (ASPI) Алексу Йоске запрещен въезд в Китай», — говорится в сообщении.

При этом в материале отмечается, что некоторое время назад власти Австралии под предлогом национальной безопасности «без всякой причины отозвала визы у двух китайских ученых».

Также в материале газеты указывается, что заведующий кафедрой общественной этики австралийского Университета имени Чарльза Стёрта Клив Хэмилтон с 2017 года публиковал книги и доклады, которые «клеветали на КНР за кражу разведданных при помощи хакерских атак» и за «проникновение Китая в западные страны».

Кроме того, издание уточняет, что институт ASPI, в котором работает Алекс Йоске — это «знаменосец антикитайского общественного мнения в Австралии» и ученый также публиковал статьи, где «очернял международное сотрудничество вузов КНР», тем, что утверждал, что последнее «преследует военные цели».

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