Гонконг, Китай, , 05:50 — REGNUM Власти Гонконга отказались выделить местному Диснейленду обещанный ранее участок земли на острове Лантау для расширения. О «глубоком разочаровании» руководства парка этим решением 24 сентября сообщает газета South China Morning Post.

Ранее предполагалось, что пустующий участок площадью 60 га на острове Лантау будет продан гонконгскому Диснейленду по льготной цене, составляющей 2,8 млрд гонконгских долларов ($361 млн). Но изменение ситуации в связи с пандемией коронавируса заставило власти изменить решение — в продаже земли было отказано.

По словам представителя администрации Гонконга, назначение земли в долгосрочной перспективе пока не определено. В настоящее время участок используется для размещения временного карантинного центра. И работа этого и подобных объектов в ближайшие несколько лет там продолжится.

Напомним, что Диснейленд, открытый на острове Лантау 15 лет назад, занимает всего 126 га и является самым компактным в мире в сети подобных тематических парков. Возможно, именно этот фактор и является одной из основных причин хронической убыточности проекта, который в ситуации пандемии коронавируса оказался на грани банкротства.

Читайте ранее в этом сюжете: «Диснейленд» в Гонконге вновь закроют из-за коронавируса