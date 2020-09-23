Берлин, , 16:51 — REGNUM Глава МИД Германии Хейко Маас ушел на карантин после того, как у одного из его охранников был подтверждён коронавирус, 23 сентября пишет Süddeutsche Zeitung.

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Сообщается, что из-за карантина немецкий министр уже отменил запланированный визит в Иорданию, а также ряд официальных встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября ушел на карантин глава Европейского совета Шарль Мишель, из-за чего был отменен саммит лидеров ЕС.

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