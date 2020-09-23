Бишкек, , 14:38 — REGNUM «Наша цель — широкое внедрение киргизского языка в практику жизни, чтобы он стал поистине общим языком всех национальностей, проживающих в нашей стране», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя соотечественников с Днем государственного языка.

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Глава государства отметил, что киргизский язык за тридцать один год после обретения статуса государственного прошел долгий и трудный путь, став не только средством взаимной коммуникации, но и языком законодательства и госуправления.

«Конечно, есть и недоработки. В эпоху цифровизации стоит задача дальнейшего развития киргизского языка, чтобы он стал языком науки и новых технологий. В основе языковой политики лежит комплексное использование государственного языка, как важного фактора укрепления единства народа Киргизии», — подытожил он.