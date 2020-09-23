Берлин, , 14:19 — REGNUM Власти Германии всё ещё обрабатывают второй запрос России о правовой помощи по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом 23 сентября на брифинге сообщила представитель минюста ФРГ.

Так, представитель минюста напомнила о предыдущих сообщениях на эту тему, когда говорилось, что запрос еще обрабатывается.

«Новых данных нет», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Шарите» заявили, что выписали Навального из стационара после лечения последствий «тяжёлого отравления». При этом в клинике отметили, что объявили о состоянии здоровья блогера по согласованию с ним и его супругой.

Читайте также: Песков заявил об отсутствии планов официально встречать Навального в России