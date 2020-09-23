Москва, , 12:55 — REGNUM Блогеру Алексею Навальному, который ранее был выписан из клиники «Шарите» в Германии и заявлял о своём намерении вернуться в Россию, не готовят официальной встречи в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что оппозиционер может вернуться в РФ в любой момент, но встречать его официально не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в администрации Кремля будут рады, если оппозиционер вылечится.

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Напомним, Алексей Навальный был доставлен в больницу в Москве 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Через несколько дней его перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Сегодня, 23 сентября, стало известно, что врачи берлинской клиники выписали Навального из стационара.

В медучреждении отметили, что блогеру стало заметно лучше, неотложное лечение пациента завершено. Врачи допускают, что Навальный поправится полностью, при этом об отдалённых последствиях «тяжелого отравления», отмечают они, можно будет судить позже.