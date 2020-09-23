Пекин, , 10:02 — REGNUM Руководство США использовало трибуну ООН для необоснованных обвинений в адрес Китая. Об этом заявил 23 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя выступление американского президента Дональда Трампа на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Китайский дипломат выразил сожаление тем, что США с трибуны ООН распространяли безосновательную критику в адрес КНР. Не считаясь с фактами, американская сторона «выдумывала ложь, очерняла» Пекин, преследуя неблаговидные политические цели.

«Китай выступает решительно против этого», — такие слова Ван Вэньбиня приведены на сайте китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выступил против всех обвинений США в адрес китайской стороны, касающихся пандемии коронавируса.

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