Пекин, , 18:28 — REGNUM Китай отвергает все обвинения США, касающиеся причастности КНР к распространению пандемии коронавируса, и считает их безосновательными, заявил 22 сентября постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН.

Представитель Китая порекомендовал наращивать взаимное доверие вместо того, чтобы «распространять политические вирусы».

«У нас есть проблемы односторонних взглядов и практики притеснений. Мир находится на перепутье. Ему нужно больше солидарности и сотрудничества, а не конфронтация. Нам нужно усиливать взаимное доверие, а не распространять политические вирусы», — сказал Чжан Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай и ВОЗ в неверных заявлениях о способности коронавируса передаваться от человека к человеку и призвал ООН привлечь Китай к ответственности за пандемию коронавируса.

Напомним, выступления глав государств на сессии Генассамблеи ООН транслируются в записи из-за пандемии коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире ООН работают вживую, озвучивая выступления своих лидеров и произнося вступительные слова.

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