Нью-Йорк, США, , 22:39 — REGNUM С осуждением антироссийских санкций выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель 22 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Диас-Канель «Мы вновь отвергаем намерение расширить присутствие НАТО до границ России и введение односторонних и несправедливых санкций против этой страны».

Кубинский президент также выразил от лица своей страны «солидарность с легитимным президентом этой страны (Белоруссии — прим. ИА REGNUM) Александром Лукашенко и братским белорусским народом».

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Также Диас-Канель призвал реформировать ООН. По его словам, организация так же нужна миру, как и в момент её создания. Но принципы, прописанные в Уставе ООН, всё чаще нарушаются, отмечает кубинский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости соблюдать принципы, зафиксированные в Уставе ООН, ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

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