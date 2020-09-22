Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 19:45 — REGNUM Главным источником международного права остаётся Устав ООН, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.
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Российский лидер напомнил, что за Победу в 1945 году была заплачена огромная цена. Благодаря победе над нацизмом и духу союзничества был построен послевоенный миропорядок.
Президент России призвал вспомнить о тех принципах, что прописаны в Уставе ООН.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на ГА ООН заявил, что война с историей Второй мировой войны разрушает основы послевоенного мироустройства.
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