Нью-Йорк, США, , 19:45 — REGNUM Главным источником международного права остаётся Устав ООН, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.

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Российский лидер напомнил, что за Победу в 1945 году была заплачена огромная цена. Благодаря победе над нацизмом и духу союзничества был построен послевоенный миропорядок.

Путин «Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права».

Президент России призвал вспомнить о тех принципах, что прописаны в Уставе ООН.

Путин «Это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на ГА ООН заявил, что война с историей Второй мировой войны разрушает основы послевоенного мироустройства.

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