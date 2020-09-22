Пекин, , 19:37 — REGNUM Военные Китая и Индии договорились не отправлять новые войска в спорный район на границе в Гималаях, 22 сентября сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь сообщил, что решение принято по итогам очередных переговоров между военными двух стран.

Представители Индии и Китая объявили о начале процесса деэскалации на границе ещё 11 сентября. Напряженность сохраняется на границе после столкновения между пограничниками в июне, в результате которого были погибшие с обеих сторон.

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