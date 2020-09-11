Пекин, , 14:38 — REGNUM Китайская сторона готова к сотрудничеству с индийскими коллегами для мирного урегулирования вопроса в районе Ладакх на границе Китая и Индии. Об этом сегодня, 11 сентября, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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Он подчеркнул, что готовность к диалогу в пользу снятия напряжённости на границе. Выразила также и индийская сторона. Глава китайского внешнеполитического ведомства добавил, что страны будут продолжать переговоры для для создания предпосылок к снятию напряженности и проблемы.

«Самое главное — это не допустить повторное нарушение обязательств на границе», — заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры министров иностранных дел Индии и Китая Субраманияма Джайшанкара и Ван И состоялись 10 сентября в Москве в рамках саммита глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Стороны заявили о намерениях деэскалации конфликта с участием вооружённых сил двух государств, обострившегося летом в приграничном регионе Ладакх.