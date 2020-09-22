Минск, , 14:52 — REGNUM Член Координационного совета (КС) Белоруссии Павел Латушко заявил, что КС не планирует применять какие-либо насильственные механизмы захвата власти.

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«Мы не планируем применять никаких насильственных механизмов захвата власти», — сказал он в эфире «Первого канала».

Он добавил, что Белоруссии при президенте Александре Лукашенко «попадает в состояние глубокого политического и, главное сегодня, экономического кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты БелоруссииСветлана Тихановскаяответила на вопрос об отсутствии контактов с официальными представителями властей России.

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