Минск, , 16:48 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с официальными представителями властей России.

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«Это же дело каждой страны. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов», — сказала она в интервью РБК.

Вместе с тем Тихановская выразила сожаление, что президент России Владимир Путин поддержал белорусского коллегу Александра Лукашенко. Она отметила, что это решение Путина, на которое «мы повлиять не можем».

«Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями РФ», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 сентября, в Минске проходит очередная акция недовольных результатами выборов в Белоруссии. В центральной части города в связи с этим находятся силовики и стянута спецтехника.

Около резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо, полностью блокировано движение транспорта.

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