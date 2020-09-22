Москва, , 14:22 — REGNUM Нынешняя разобщённость мирового сообщества — неизбежный этап обретения государствами новой готовности преодолевать разногласия и объединяться во имя решения общих задач, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 сентября, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявил, что мировому сообществу становится всё сложнее реагировать на глобальные проблемы из-за нарастающей разобщенности.

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« Соглашусь с министром Лавровым в том, что мир сегодня разобщён, но не соглашусь в том, что это деструктивная разобщённость. Главной причиной этой разобщённости служит отношение к стремлению США обеспечить своё глобальное доминирование. Одни страны с этой перспективой смирились, другие выступают против, и это хорошо: такая разобщённость на пользу дела. Хуже было бы единство в принятии американского господства. Вот такая позиция привела бы мир к полному крушению именно потому, что тогда бы не осталось никакой надежды на то, что мировому сообществу всё же удастся заставить США считаться с законными интересами других государств.

США пока остаются нацеленными на осуществление своей концепции «миропорядка, основанного на правилах» — их правилах. Ответственные члены мирового сообщества обязаны обеспечить возвращение уважения к международному праву в том виде, как оно сформулировано в документах ООН — с приматом принципа суверенного равенства государств и обоюдного уважения интересов.