Брюссель, , 14:22 — REGNUM О своей готовности поехать в Минск для того, чтобы способствовать урегулированию сложившейся в Белоруссии ситуации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он написал об этом 22 сентября в своем блоге.

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«Готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу», — написал в своем сообщении глава дипломатии ЕС.

При этом он указал, что до сих пор нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывался от сотрудничества с Евросоюзом на любом уровне.

Кроме того, Боррель сообщил, что у ЕС нет никаких скрытых планов по поводу Белоруссии.

«Мы просто хотим, чтобы белорусы сами формировали свое будущее, свободное от внешнего вмешательства», — отметил он, добавив, что не считает происходящее в республике геополитическим вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская договорилась в Брюсселе о пакете помощи для Белоруссии, который будет предоставлен республике после «демократических перемен».