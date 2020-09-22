Брюссель, , 12:09 — REGNUM О пакете помощи для Белоруссии, который будет предоставлен республике после «демократических перемен», договорилась в Брюсселе бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба экс-кандидата в Telegram-канале.

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Уточняется, что бывший кандидат закончила свой визит в Брюссель, в ходе которого она провела выступление перед главами МИД стран — участниц Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой Европарламента Давидом Сассоли и вступила перед депутатами Европарламента.

«Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Белоруссии будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусская оппозиция запускает инициативу по разработке поправок к конституции страны.