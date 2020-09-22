Москва, , 13:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требование блогера Алексея Навального вернуть ему одежду находится вне компетенции Кремля.

«При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся, это не наш профиль», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также напомнил, что ранее звучали заявления о том, что сопровождающие лица увезли большое количество доказательств и улик.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Алексей Навальный потребовал вернуть ему свою одежду, в которой он был госпитализирован в Омске и которую изъяли на проверку перед его отправкой в Германию. По словам блогера, одежда является «очень важным вещественным доказательством» в его деле.

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