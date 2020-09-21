Берлин, , 15:25 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный заявил, что ему должны вернуть одежду, в которой он был в день предполагаемого отравления ядом «Новичок». Об этом он написал 21 сентября в своём блоге.

БСМП №1 в Омске. Больница, в которую госпитализировали Алексея Навального Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По словам блогера, абсолютно всю одежду, которая была на нём 20 августа, с него сняли перед отправкой из Омска в Германию. Эту важнейшую улику, утверждает он, спрятали во время доследственной проверки, однако отведённые на проверку 30 дней истекли.

Блогер потребовал, чтобы одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули ему, так как на ней могут оставаться следы боевого отравляющего вещества.

«С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок», — отметил Навальный.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября блогер рассказал об улучшении самочувствия. Он продолжает лечиться в германской клинике «Шарите».

Читайте также: Навальный сообщил о состоянии своего здоровья