Москва, , 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о сложностях в расследовании инцидента с блогером Алексеем Навальным.

«Вы видите, что они испытывают определённые проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены, — сказал Песков. — Здесь надо понять: это сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит».

Представитель Кремля также добавил, что есть «проблемы в получении информации, прежде всего из Германии».

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный, состояние которого внезапно ухудшилось в августе во время авиаперелёта, проходит лечение в берлинской клинике «Шаритэ». По версии германской стороны, его отравили сильнодействующим ядом. В Москве неоднократно опровергали различные обвинения.

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